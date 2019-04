Fährbetrieb zwischen Incheon und Jeju wird fünf Jahre nach Sewol-Unglück wieder aufgenommen

Photo : YONHAP News

Fünf Jahre nach dem Untergang der Sewol soll der Fährbetrieb auf der Strecke zwischen Incheon und der Jeju-Insel wieder aufgenommen werden.Wie aus Branchenkreisen verlautete, wurde Daezer Construction als neuer Betreiber ausgewählt. Spätestens im Juni wolle dieser den Fährbetrieb aufnehmen.Das Unternehmen hatte letztes Jahr die vorläufige Lizenz erhalten. Sollten der Geschäftsplan und das Sicherheitskonzept gebilligt werden, könne der Betrieb noch in der ersten Jahreshälfte beginnen,Dem früheren Betreiber Cheonghaejin Marine war im Mai 2014 die Lizenz entzogen worden. Grund war, dass eine der beiden Fähren, die Sewol, am 16. April jenes Jahres auf dem Weg nach Jeju gesunken war.Von den 476 Menschen an Borden überlebten nur 172. Die meisten der 304 Todesopfer waren Oberschüler auf einer Klassenfahrt.