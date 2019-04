Gipfel zwischen Kim und Putin könnte nächste Woche stattfinden

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und der russische Präsident Wladimir Putin werden wahrscheinlich nächste Woche zu einem bilateralen Gipfeltreffen zusammenkommen.Laut diplomatischen Quellen ist es sehr wahrscheinlich, dass sich Kim und Putin Ende April im Fernen Osten Russlands treffen. Das Treffen werde im Vorfeld des Gipfel-Forums zu „Ein Gürtel und eine Straße“ zustande kommen, das am 26. April in China eröffnet werde.Als möglicher Ort des Treffens zwischen Kim und Putin gilt Wladiwostok. Kim Chang-son, de facto Stabschef von Kim Jong-un, hatte jüngst Moskau und Wladiwostok besucht.Diplomatische Experten gingen davon aus, dass Kim nach Russland reisen werde, um nach dem ergebnislosen Gipfel in Hanoi die USA unter Druck zu setzen.Putin hatte seit dem vergangenen Jahr gebeten, dass Nordkoreas Machthaber Russland besuche. Es war ursprünglich erwartet worden, dass ein Spitzentreffen zwischen Kim und Putin Ende letztes Jahres stattfinden würde.Einige Beobachter halten es zudem für möglich, dass anlässlich des Gipfel-Forums in China ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen Nordkorea, China und Russland abgehalten wird.