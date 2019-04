Politik Seoul will in Altstadt Fahrzeuge mit hohen Abgasemissionen verbieten

Seoul will in dem Stadtteil innerhalb der Stadtmauer den Verkehr von Fahrzeugen begrenzen, die viel Feinstaub emittieren.



Das 16,7 Kilometer große Gebiet, das acht „Dong“-Einheiten im Bezirk Jongno und sieben „Dong“ im Bezirk Jung umfasst, wird zur grünen Verkehrszone bestimmt. Fahrzeuge der Abgasklasse 5 werden dort nicht zugelassen.



Die Stadtverwaltung will die Maßnahme ab 1. Juli versuchsweise umsetzen. Ab Dezember droht im Falle eines Verstoßes ein Bußgeld. Angesichts der Logistik wird jedoch erwogen, dass das Fahrverbot lediglich vom Vormittag bis zum Nachmittag gilt.



Seoul beschloss zudem, 100.000 Motorräder für Lieferdienste und 400 kleine und mittelgroße Dorfbusse gegen Elektrofahrzeuge auszuwechseln, um die Feinstaubemissionen zu begrenzen.



Bis 2020 will die Stadtverwaltung außerdem 900.000 alte Heizkessel für private Häuser durch umweltfreundliche Anlagen ersetzen, um Feinstaubemissionen wegen der Heizung zu reduzieren.