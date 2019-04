Kumho Asiana beschließt Veräußerung von Asiana Airlines

Photo : KBS News

Die in einer Liquiditätskrise befindliche Unternehmensgruppe Kumho Asiana hat endgültig beschlossen, Asiana Airlines zu veräußern.Die Veräußerung der zweitgrößten Fluggesellschaft Südkoreas wurde bei einer Vorstandssitzung von Kumho Industrial Co., Ltd. am Montag beschlossen. Die Firma hält 33 Prozent der Anteile an Asiana Airlines und ist somit die größte Anteilsinhaberin.Der jüngst zurückgetretene Vorsitzende der Gruppe, Park Sam-koo, und sein Sohn und Chef von Asiana IDT Inc. Park Se-chang reichten dem Vorsitzenden der Koreanischen Entwicklungsbank KDB, der Hauptgläubigerbank, Lee Dong-geol, einen eigenen Rettungsplan ein, der Pläne für die Veräußerung von Asiana Airlines enthält.Asiana Airlines muss bis Ende dieses Jahres Schulden in Höhe von 1,3 Billionen Won (1,1 Milliarden Dollar) tilgen.Die Gläubigergruppe entschied sich bei einer Sitzung am Montag, den Rettungsplan von Kumho Asiana zu akzeptieren. Die KDB teilte mit, bald Unterstützungsmaßnahmen zur Normalisierung des Geschäfts auszuarbeiten.Der Chef der Finanzdienstekommission, Choi Jong-ku, sagte, dass für die Veräußerung von Asiana Airlines mehrere Monate gebraucht würden, da es ein großes Unternehmen sei.Es wird davon ausgegangen, dass Asiana für mindestens eine Billion Won (880 Millionen Dollar) verkauft wird. Als mögliche Interessenten gelten die Unternehmensgruppe CJ, die ihr Logistikgeschäft ausbauen will, und die Aekyung Group, zu der auch die Billigfluggesellschaft Jeju Air gehört. Beide Gruppen teilten jedoch mit, dass ihre Kaufabsicht noch nicht feststehe.