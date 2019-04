Nordkoreas Machthaber besucht Luftwaffeneinheit

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine Truppeneinheit der Luftwaffe besucht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch, dass Kim am Dienstag ein Flugtraining der Kampfpiloten der 1017 Truppe der Luftwaffe besichtigt habe.Es ist das erste Mal seit fünf Monaten, dass Kim eine Militärübung oder einen Waffentest sozusagen leitete.Kim habe große Zufriedenheit geäußert, dass die Piloten darauf vorbereitet seien, unabhängig von Situation und Umfeld jede Mission des Luftkampfs großartig ausführen zu können, hieß es.Kims Truppenbesuch war vermutlich nicht geplant. Er sei überraschend aufgetaucht, um die Situation des Flugtrainings des Regiments von Verfolgungs- und Angriffsflugzeugen festzustellen, habe Kim gesagt.Kim wurde dabei von Choe Ryong-hae, dem neuen Vorsitzenden des Präsidiums der Obersten Volksversammlung, und weiteren hohen Beamten begleitet.Am selben Tag suchte Kim laut KCNA gemeinsam mit seiner Ehefrau Ri Sol-ju und Begleitern bei dem Truppenbesuch auch eine Fischfarm in Sinchang auf.