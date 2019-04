Air Koryo plant offenbar am kommenden Dienstag Sonderflug nach Wladiwostok

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Fluggesellschaft Air Koryo plant offenbar am kommenden Dienstag einen Sonderflug nach Wladiwostok.Ein Mitarbeiter des Flughafens in Wladiwostok bestätigte gegenüber KBS, dass ein solcher Flug beantragt sei. Doch sei nicht bekannt, warum der Sonderflug terminiert worden sei.Zuletzt hatte es Berichte gegeben, nach denen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und der russische Präsident Waldimir Putin in der kommenden Woche in Wladiwostok zu ihrem ersten Spitzentreffen zusammenkommen wollten.Angesichts des geplanten Sonderflugs wird spekuliert, dass nordkoreanische Beamte am Vortag eines möglichen Spitzentreffens nach Wladiwostok fliegen könnten.Air Koryo verkehrt regulär jeden Montag und Freitag zwischen Pjöngjang und Wladiwostok.Unterdessen wies ein Vertreter von Air Koryo die Berichte zurück, nach denen ein Sonderflug geplant sei.