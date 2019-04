Koreanischer Filmabend in Brüssel

Photo : YONHAP News

In Brüssel hat ein koreanischer Filmabend anlässlich 100 Jahre der koreanischen Filmgeschichte stattgefunden.Die Veranstaltung wurde am Dienstag (Ortszeit) als ein Programm des Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF) im Kunstzentrum BOZAR in Brüssel abgehalten.Beim diesjährigen BIFFF, das vom 9. bis 21. April stattfindet, werden insgesamt 97 Filme gezeigt. Es wurden elf südkoreanische Filme eingeladen.Drei koreanische Streifen, darunter „Along with the Gods: The Last 49 Days“ konkurrieren in der internationalen Wettbewerbskategorie. Drei Filme einschließlich „The Wicked“ werden in der Kategorie Thriller-Wettbewerb gezeigt.