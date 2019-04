Samsung veröffentlicht technische Daten von Galaxy Fold

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat die technischen Daten seines faltbaren Smartphonemodells „Galaxy Fold“ bekannt gegeben.Nach Angaben auf Samsungs Webseite Newsroom am Dienstag ist das Galaxy Fold im zusammengefalteten Zustand an der dünnen Seite 15,5 Millimeter dick und an der dicken Seiten 17 Millimeter dick.Im aufgeklappten Zustand ist das Modell 6,9 Millimeter dick. Einschließlich des Rahmens beträgt die Dicke 7,5 Millimeter. Das Gewicht liegt bei 263 Gramm.Damit ist das Galaxy Fold etwas dicker, jedoch leichter als das Huawei Mate X, ein faltbares Modell des chinesischen Herstellers Huawei. Das Mate X soll 295 Gramm wiegen und im zusammengeklappten Zustand elf Millimeter dick sein.Das Galaxy Fold verfügt über einen 4,380 mAh Akku, das Huawei Mate X über eine 4.500 mAh Batterie.Es wird erwartet, dass Samsung das Galaxy Fold Mitte Mai auf den südkoreanischen Markt bringen wird.