Zahl der ausländischen Medizintouristen übertrifft Zwei-Millionen-Marke

Photo : YONHAP News

Die bisherige Zahl der ausländischen Medizintouristen in Südkorea hat die Zwei-Millionen-Marke übertroffen.Das Ministerium für Gesundheit und Soziales teilte am Mittwoch mit, dass letztes Jahr knapp 379.000 ausländische Patienten Südkorea besucht hätten. Zehn Jahre nach der Zulassung der Anlockung ausländischer Patienten sei die Zwei-Millionen-Schwelle bei der Patientenzahl übertroffen worden.Ausländische Patienten kamen letztes Jahr hauptsächlich aus asiatischen Ländern. China machte mit 31,2 Prozent den größten Anteil aus, gefolgt von den USA mit 11,9 Prozent und Japan mit 11,2 Prozent.Die plastische Chirurgie lag mit 14,4 Prozent an der Spitze bei den Gebieten, auf denen ausländische Patienten behandelt wurden. Dahinter folgte die Dermatologie mit 13,7 Prozent Anteil.Südkorea führte 2009 ein Registrierungssystem für Institutionen ein, die ausländische Patienten anlocken, und erlaubte Krankenhäusern, ausländische Patienten anzulocken.