Vor Buddhas Geburtstag riesige Papierlaterne in Seoul angezündet

Photo : YONHAP News

Rund drei Wochen vor Buddhas Geburtstag ist in Seoul eine riesige Papierlaterne angezündet wurden.Die in ihrer Form der Steinpagode im Mireuk-Tempel in Iksan nachempfundene Laterne wurde am Mittwoch um 19 Uhr auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul feierlich entzündet.Die Laterne ist rund 20 Meter hoch und erreicht damit 70 Prozent der Höhe ihres Vorbilds. Die Steinpagode ist die älteste und größte ihrer Art im Land.Rund 2.000 Bürger, buddhistische Führer und Gläubige wohnten der Zeremonie bei. Anlässlich Buddhas Geburtstag wurden in den Straßen der Hauptstadt rund 50.000 Laternen angebracht.