Russische Tageszeitung rechnet mit Kim-Putin-Gipfel in der kommenden Woche

Photo : YONHAP News

Die russische Tageszeitung "Iswestija" rechnet mit einem Spitzentreffen zwischen Präsident Wladimir Putin und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in der kommenden Woche.Die Zeitung zitierte am Mittwoch einen Beamten des Außenministeriums, laut dem das Treffen wahrscheinlich in Wladiwostok stattfinden werde. Voraussichtlicher Schauplatz des Treffens sei die dortige Far Eastern Federal University.Es wäre das erste russisch-nordkoreanische Spitzentreffen seit acht Jahren. Geplant seien offenbar breit angelegte Gespräche über die bilateralen Beziehungen. Hierzu zählten auch Maßnahmen für den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit angesichts fortbestehender internationaler Sanktionen gegen Nordkorea.Die Zeitung schrieb weiter, dass die russische Seite voraussichtlich politische und diplomatische Lösungen für Fragen der koreanischen Halbinsel hervorheben wolle. Auch wolle sie zu einer teilweisen Aufhebung der Nordkorea-Sanktionen aufrufen. Diese solle im Gegenzug zu nordkoreanischen Schritten für eine Denuklearisierung erfolgen, hieß es.Putin wird im Anschluss am Freitag und Samstag der kommenden Woche am "Ein Gürtel, eine Straße-Forum" in Peking teilnehmen.