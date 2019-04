„House of Hummingbird” gewinnt Preis für besten Film bei Instanbul Filmfestival

Photo : KBS News

Der koreanische Film „Beol-sae“ (House of Hummingbird) ist beim 38. Internationalen Istanbul Filmfestival ausgezeichnet worden.Der Film von Regisseurin Kim Bo-ra habe den Preis der Goldenen Tulpe für den besten Film im internationalen Wettbewerb gewonnen, teilte der Filmverleih mit.Der Streifen hatte bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin im Februar den Großen Preis der Internationalen Jury von Generation 14plus für den Besten Film gewonnen.Der Film handelt von einer sich verloren fühlenden Mittelschülerin im Jahr 1994, als die Seongsu-Brücke über dem Fluss Han in Seoul einstürzte.Der Film wurde in die Wettbewerbskategorie beim Tribeca Filmfestival eingeladen, das am 24. April in New York eröffnet wird. Der Kinostart in Südkorea ist für Ende August vorgesehen.