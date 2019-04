Blackpink erreicht als K-Pop-Girlgroup beste Platzierung in Billboard Charts

Photo : YONHAP News

Blackpink hat die bisher beste Platzierung einer K-Pop-Mädchengruppe in den Billboard Musikcharts erreicht.Der Titelsong „Kill This Love“ des gleichnamigen neuen Albums der Gruppe rangiert auf Platz 41 in den am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Single-Charts Billboard Hot 100. In den Album-Charts Billboard 200 erreichte das Album Platz 24.Damit erneuerte Blackpink die bisherigen Rekorde in beiden Charts, die die Gruppe mit ihrem Minialbum „Square Up“ im vergangenen Jahr selbst aufgestellt hatte.Das am 5. April veröffentlichte Musikvideo zu „Kill This Love“ wurde auf YouTube mehr als 200 Millionen Mal aufgerufen. Die Marke wurde am Dienstagabend, elf Tage und 18 Stunden nach der Veröffentlichung, übertroffen.