Ex-Präsidentin Park beantragt Aussetzung von Strafvollzug

Photo : YONHAP News

Die frühere Präsidentin Park Geun-hye hat die Aussetzung des Strafvollzugs beantragt.Der Antrag wurde von Parks Anwalt Yoo Young-ha am Mittwoch eingereicht, nachdem ihr Status sich mit dem Auslaufen der Inhaftierungsfrist um Mitternacht von Dienstag auf Mittwoch zu dem eines verurteilten Häftlings geändert hatte.Zur Begründung hieß es, dass Park wegen großer Schmerzen nicht normal schlafen könne. Eine weitere Verzögerung der Behandlung und einer Operation könnte Folgeerscheinungen verursachen.Die konservative Freiheitspartei Koreas fordert ebenfalls Parks Freilassung. Parteichef Hwang Kyo-ahn sagte, er hoffe, dass berücksichtigt werde, dass Park krank sei und sich in einer schwierigen Situation befinde, die sie als Frau kaum ertragen könnte. Der Wunsch von Bürgern sollte in Erfüllung gehen.Die Partei meint, dass die Freilassung gemäß dem Rechtsprinzip möglich sei. Park wurde wegen des Vorwurfs der Einmischung in das Nominierungsverfahren von Wahlkandidaten der Saenuri-Partei endgültig verurteilt. In zwei weiteren Fällen könne sie jedoch freigesprochen werden, daher sollte sie freigelassen werden.Hinter der Forderung nach der Freilassung von Park wird die Absicht vermutet, im Vorfeld der Parlamentswahlen im kommenden Jahr die Anhänger zu einen.Vier weitere Volksparteien äußerten sich jedoch ablehnend zu einer Aussetzung des Strafvollzugs.