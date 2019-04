US-Sicherheitsberater fordert echte Anzeichen aus Nordkorea vor weiterem Gipfel

Photo : YONHAP News

Die USA würden vor einem eventuellen dritten Nordkorea-USA-Gipfel mehr Beweise brauchen, dass Machthaber Kim Jong-un bereit ist, Atomwaffen aufzugeben.Die entsprechende Äußerung machte der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, in einem Interview mit Bloomberg am Mittwoch (Ortszeit).Auf die Frage, was die USA sehen müssten, antwortete Bolton, er denke ein echtes Anzeichen aus Nordkorea, dass es die strategische Entscheidung getroffen habe, seine Atomwaffen aufzugeben.Der Präsident sei gänzlich vorbereitet, ein drittes Gipfeltreffen abzuhalten, wenn er eine wahre Übereinkunft erzielen könne, sagte Bolton weiter.Zur Frage, ob es Fortschritte zur Denuklearisierung gegeben habe, hieß es, er würde nicht sagen, dass man das jetzt sagen könnte.Bloomberg schrieb, dass Boltons Bemerkungen einen pessimistischeren Ton hätten als die von anderen Mitgliedern der Verwaltung.