Neuer Vereinigungsminister bittet Botschafter Chinas und Japans um Kooperation für Frieden

Photo : YONHAP News

Der neue Vereinigungsminister Kim Yeon-chul hat sich am Mittwoch mit den Botschaftern Chinas und Japans getroffen.Beim Treffen mit dem chinesischen Botschafter Qiu Guohong in Seoul sagte Kim, er hoffe, dass Südkorea und China für den Frieden und gemeinsamen Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel eng kooperieren würden.Präsident Moon Jae-in habe sich für die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen, die Versöhnung und Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea und eine aktive Vermittlerrolle zwischen Nordkorea und den USA eingesetzt, indem am Prinzip der Denuklearisierung festgehalten werde. Das habe einen distinktiven und konstruktiven Beitrag für positive Veränderungen der Situation auf der koreanischen Halbinsel geleistet, sagte Qiu.Kim kam anschließend mit dem japanischen Botschafter Yasumasa Nagamine zusammen. Er hoffe, dass die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Japan künftig im Prozess der Friedensverankerung auf der koreanischen Halbinsel noch verstärkt werde, sagte Kim.Nagamine wies darauf hin, dass das erste Jubiläum der innerkoreanischen Gipfelerklärung von Panmunjom vom 27. April bevorsteht. Er äußerte Erwartungen für die Arbeit des neuen Ministers, der zu einem wichtigen Zeitpunkt sein Amt angetreten habe.