Südkorea und Philippinen einig über Streben nach Freihandelspakt

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Philippinen haben vereinbart, sich um den Abschluss eines bilateralen Freihandelsabkommens zu bemühen.Die südkoreanische Handelsministerin Yoo Myung-hee und der philippinische Minister für Handel und Industrie, Ramon Lopez, veröffentlichten am Mittwoch in Manila eine entsprechende gemeinsame Erklärung im Anschluss an ihr Treffen.Beide Länder teilten das Interesse für die Vorantreibung eines Freihandelsabkommens. Sie würden Bemühungen unternehmen, um anlässlich des Sondergipfels zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund (ASEAN) im November Ergebnisse erzielen zu können, steht darin.Die Philippinen sind Südkoreas fünftgrößter Handelspartner unter den ASEAN-Mitgliedern. Südkoreas Ausfuhren in den Inselstaat wuchsen von 7,27 Milliarden Dollar im Jahr 2016 deutlich auf zwölf Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Die Einfuhren beliefen sich auf 3,56 Milliarden Dollar.