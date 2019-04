Sport Südkorea bewirbt sich als alleiniger Gastgeber um Frauenfußball-WM 2023

Der südkoreanische Fußballverband (KFA) hat auf die gemeinsame Bewerbung mit Nordkorea für die Ausrichtung der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 verzichtet.



Der KFA habe am Dienstag, dem letzten Tag der Bewerbungsfrist, dem Weltfußballverband FIFA seinen Bewerbungsantrag als alleiniger Gastgeber eingereicht, sagte ein Vertreter am Mittwoch. Der Verband habe eine gemeinsame Ausrichtung mit Nordkorea angestrebt, jedoch keine Gelegenheit für Diskussionen mit dem Norden gehabt.



FIFA-Chef Gianni Infantino hatte im Februar dem südkoreanischen Fußballverband vorgeschlagen, die gemeinsame Ausrichtung der Frauen-WM 2023 mit Nordkorea zu erwägen. Der KFA hatte wohlwollend reagiert und am 15. März der FIFA eine Erklärung über das Interesse an der gemeinsamen Ausrichtung eingereicht.



Insgesamt neun Länder einschließlich Argentiniens, Australiens und Japans bewerben sich um die Ausrichtung der Frauen-WM 2023.