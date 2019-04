UN-Kommando unterstützt Pläne für Wanderwege in der DMZ

Photo : YONHAP News

Das Kommando der Vereinten Nationen unterstützt Pläne für die Anlegung von Wanderwegen in der Demilitarisierten Zone (DMZ).Das sagte der stellvertretende Kommandeur Wayne Eyre am Donnerstag beim UNC Medientag am US-Stützpunkt Camp Humphreys in Pyeongtaek.Das Kommando arbeite in der Angelegenheit eng mit dem südkoreanischen Verteidigungsministerium zusammen. Höchste Priorität habe jedoch die Sicherheit aller Besucher, sagte der Militär und wies damit auf die Möglichkeit von Änderungen des Plans hin.Die Wanderwege, die vorläufig als "DMZ Peace Trails" bezeichnet werden, sollen im Grenzgebiet von Goseong, Cheorwon und Paju in Südkorea verlaufen. Seoul hatte das Projekt für den Spannungsabbau vorgeschlagen, auf den sich Süd- und Nordkorea letztes Jahr in einem Militärabkommen geeinigt hatten.Südkorea will die Wanderpfade diesen Monat eröffnen. Zunächst soll eine Route erschlossen werden, die als besonders sicher gilt, so dass keine Zustimmung des UN-Kommandos erforderlich ist.