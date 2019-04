Kreml: Kim Jong-un besucht diesen Monat Russland

Photo : YONHAP News

Dem Kreml zufolge wird Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un noch im April mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Spitzentreffen zusammenkommen.Der Kreml teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, dass Kim auf Putins Einladung noch in diesem Monat Russland besuchen werde.Details wie der konkrete Besuchstermin und -ort wurden jedoch nicht genannt.Es wird davon ausgegangen, dass das Treffen zwischen Kim und Putin nächste Woche an der Far Eastern Federal University in Wladiwostok stattfindet. Wie verlautete, habe die Universität für die Vorbereitung des Treffens einige Gebäude geschlossen.Sollte der Gipfel tatsächlich zustande kommen, wird es das erste Treffen zwischen Staatschefs Nordkoreas und Russlands seit acht Jahren sein. Als Gesprächsthemen werden die bilateralen Beziehungen und die wirtschaftliche Kooperation unter dem Sanktionsregime erwartet.Unterdessen reiste der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, nach Moskau und kam mit dem russischen Vizeaußenminister Igor Morgulow zusammen. Beide tauschten sich über Kontakte mit Nordkorea und die Denuklearisierung aus.