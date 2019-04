Präsident Moon in Usbekistan eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Donnerstag in Usbekistan, der zweiten Station seiner Zentralasienreise, eingetroffen.Moon und seine Gattin Kim Jung-sook wurden am Flughafen Taschkent von Ministerpräsident Abdulla Aripov und Außenminister Abdulaziz Komilov begrüßt.Anschließend besuchte Moon die Inha Universität in Taschkent, wo er einer Demonstration der Telemedizin-Kooperation zwischen Ärzten in Südkorea und Usbekistan beiwohnte. Moon sagte, er hoffe, dass beide Länder strategische Partner würden, die auf die vierte industrielle Revolution im Medizinbereich gemeinsam reagieren würden. Die südkoreanische Regierung werde sich an der Erstellung eines Masterplans für Usbekistans E-Health beteiligen und aktiv kooperieren.Moon wird am Freitag an einer offiziellen Begrüßungsfeier teilnehmen. Anschließend wird er mit Präsident Shavkat Mirziyoyev zu einem Spitzentreffen zusammenkommen. Es wird der erste Gipfel zwischen beiden Staaten seit dem Staatsbesuch von Mirziyoyev in Südkorea im November 2017 sein.Nach dem Gipfel wird Moon als erster südkoreanischer Präsident vor dem usbekischen Parlament eine Rede halten. Er wird über Wege zur Verstärkung der bilateralen Kooperation sprechen.Am Samstag wird Moon an der Eröffnungszeremonie des Hauses für Koreanische Kultur und Kunst teilnehmen, das federführend von Einwohnern mit koreanischen Wurzeln errichtet wurde. Anschließend wird er nach Samarkand weiterreisen. Mit dem Besuch der alten Stadt wird er sein Besuchsprogramm in Usbekistan abschließen.