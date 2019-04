Neuer Film von Bong Joon-ho in Wettbewerb bei Filmfestival von Cannes eingeladen

Photo : KBS News

Der neue Film von Regisseur Bong Joon-ho „Parasite“ ist in die Wettbewerbskategorie bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Cannes eingeladen worden.Das Exekutivkomitee der Filmfestspiele gab auf einer Pressekonferenz am Donnerstag die Filme im Wettbewerb bekannt. Insgesamt 19 Filme, darunter „Parasite“ von Bong, „Pain and Glory“ von Petro Almodovar und „Matthias and Maxime“ von Xavier Dolan, werden um die Goldene Palme konkurrieren.Bong war zuvor mit „Okja“ in den Wettbewerb beim Filmfestival von Cannes im Jahr 2017 eingeladen worden.„The Gangster, The Cop, The Devil“ von Lee Won-tae wurde in die Sektion „Midnight Screenings“ außer Konkurrenz eingeladen.