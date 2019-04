Schauspielerin Jeon Do-yeon erhält Lebenswerk-Preis bei italienischem Filmfestival

Photo : KBS News

Die koreanische Schauspielerin Jeon Do-yeon wird bei einem italienischen Filmfestival einen Preis für ihr Lebenswerk erhalten.Veranstalter des Udine Far East Film Festival teilten mit, dass Jeon bei der Eröffnungsfeier am 26. April mit dem Golden Mulberry for Lifetime Achievement Award ausgezeichnet werde. Der Film „Birthday“ mit Jeon als Hauptdarstellerin sei als Eröffnungsfilm ausgewählt worden.Das jedes Jahr in Udine stattfindende Festival ist eine große Veranstaltung für die Vorstellung asiatischer Filme in Europa.Zu den Preisträgern vor Jeon zählen der hongkong-chinesische Schauspieler Jackey Chan und die taiwanesische Schauspielerin Brigitte Lin.