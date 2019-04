US-Gesandter spricht mit russischem Vize-Außenminister über Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der US-Chefunterhändler für Atomgespräche mit Nordkorea Stephen Biegun hat den russischen Vize-Außenminister Igor Morgulow zu einem Gespräch getroffen.Beide hätten am Donnerstag in Moskau über Nordkorea gesprochen, teilte die US-Botschaft in der russischen Hauptstadt mit.Anlass war offenbar der für kommende Woche geplante Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Russland.Laut der Botschaft sei über das Engagement beider Länder für eine endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung Nordkoreas gesprochen worden.Die Gespräche seien konstruktiv gewesen, durch einen Dialog sollten künftig auftauchende Differenzen überwunden werden.Das russische Außenministerium teilte in einer Erklärung mit, dass der Vize-Minister und Biegun Meinungen zur Situation auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht hätten.Offenbar erläuterte Biegun in Moskau die Gründe für das Scheitern des Hanoi-Gipfels. Auch könnte um die Unterstützung Moskaus bei der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen gebeten haben.