Nationales Beschädigtes Hochspannungskabel laut forensischem Dienst Ursache von Waldbrand in Goseong

Nach dem Ergebnis einer Begutachtung durch den Nationalen Forensischen Dienst (NFS) ist die Beschädigung eines Hochspannungskabels offenbar die Ursache des verheerenden Waldbrandes in Goseong Anfang April gewesen.



Die Polizeibehörde der Provinz Gangwon teilte am Donnerstag mit, dass ein entsprechendes Gutachten des NFS vorliege.



Der Berührungspunkt zwischen einem Antennenkabel mit besonders hoher Spannung und einer Anschlussleitung eines Lasttrennschalters sei beschädigt worden. Durch den Kontakt der Fläche mit dem Leitungsmast sei eine Flamme entstanden, die anscheinend trockene Baumblätter oder Gras entzündet habe, lautet das Ergebnis.



Die Beschädigung des Stromkabels wurde darauf zurückgeführt, dass dieses wegen Schwingungen infolge starken Windes wiederholt gebogen worden sei.



Die Polizei will ermitteln, ob der Stromgesellschaft KEPCO Versäumnisse bei der Errichtung und Verwaltung des Leitungsmastes vorgeworfen werden können.