Bolton: Trump schickte Gratulationsbotschaft zu Geburtstag von Nordkoreas Staatsgründer

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat laut seinem Sicherheitsberater eine Gratulationsbotschaft zum Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers Nordkoreas, Kim Il-sung, geschickt.Präsident Trump sende dem Vorsitzenden Kim Jong-un Fotos und Briefe, sagte der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, in einem Interview mit dem US-Sender PBS am Mittwoch (Ortszeit). Bolton sprach dabei von Glückwünschen zum Geburtstag des Großvaters von Kim Jong-un am 15. April.Er ging nicht näher darauf ein, ob Trump eine einfache Gratulationsbotschaft übermittelte oder auch eine getrennte Botschaft in Bezug auf die Wiederaufnahme von Verhandlungen über die Denuklearisierung schickte.Hinter Trumps Gratulation wird die Absicht vermutet, durch die Betonung guter Beziehungen zu Kim die Tür für Verhandlungen offen zu halten, indem an einem Big Deal festgehalten wird.