JCS: Nordkorea testete wahrscheinlich Lenkwaffe für Bodengefechte

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Militärs stellt die von Nordkorea diese Woche getestete neue taktische Waffe eine Lenkwaffe für Bodengefechte dar.Die entsprechende Bewertung teilte ein Vertreter des Vereinigten Generalstabs (JCS) am Freitag während eines Pressegesprächs im Verteidigungsministerium mit. Die Waffe scheine keine ballistische Rakete zu sein.Die Einschätzung sei gemeinsam von Südkorea und den USA vorgenommen worden. Nachrichtendienstliche Informationen wie technische Daten könnten noch nicht bekannt gegeben werden, hieß es.Nordkorea testete nach eigenen Angaben am Mittwoch an der Akademie für Verteidigungswissenschaft in Anwesenheit von Machthaber Kim Jong-un eine neue taktische Lenkwaffe. Die im Freien getestete Waffe wurde nicht von einem Langstreckenradar Südkoreas und der USA aufgespürt.Die USA stellten mittels Aufklärungssatelliten den Test fest und beurteilten anhand der Flughöhe und des Aufschlagpunktes, dass die Waffe keine ballistische Rakete sei. Diese Einschätzung hätten die USA dem südkoreanischen Militär mitgeteilt, sagte ein Regierungsvertreter.Ein anderer Regierungsbeamter sagte, Seoul könne die über nachrichtendienstliche Mittel der USA gesammelten Informationen über Nordkorea nicht frei veröffentlichen.Der kommissarische Verteidigungsminister der USA, Patrick Shanahan, hatte zuvor am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber Reportern Nordkoreas Test bestätigt. Es handele sich nicht um eine ballistische Rakete, sagte er und lehnte es ab, Details zu nennen.