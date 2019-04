Gipfeltreffen zwischen Südkorea und Usbekistan

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Freitag in Taschkent zu einem Spitzentreffen mit seinem usbekischen Amtskollegen Shavkat Mirziyoyev zusammengekommen.Moon sagte, es freue ihn sehr, dass beide Länder anlässlich seines Besuchs die bilateralen Beziehungen um eine Stufe auf die einer speziellen strategischen Partnerschaft erhöhten. Er glaube, dies sei ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen.Er äußerte, dass Südkorea und Usbekistan in den 27 Jahren seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1992 ihre Beziehungen rapide entwickelt hätten. Die Entwicklung der Beziehungen habe auch zur Förderung der Kooperation zwischen Südkorea und Zentralasien stark beigetragen.Moon bedankte sich beim usbekischen Präsidenten für seine beständige Unterstützung für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel.Mirziyoyev wies darauf hin, dass sich innerhalb einer kurzen Zeit sehr viele Veränderungen auf der koreanischen Halbinsel ereigneten. Er bekräftigte die volle Unterstützung Usbekistans für die pazifistische Politik auf der Halbinsel.Er äußerte seinen Dank für Südkoreas Unterstützung für die vielen Reformen in seinem Land in den letzten zweieinhalb Jahren. Moons Visite in Usbekistan werde eine Gelegenheit für einen neuen Wendepunkt in den bilateralen Beziehungen schaffen, hieß es.Beide Seiten würden heute eine Erklärung über die spezielle strategische Partnerschaft zwischen Südkorea und Usbekistan annehmen. Es sei ein historischer Tag für die Beziehungen zwischen beiden Ländern, sagte er weiter.