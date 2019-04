Südkoreas Präsidialamt: Moon hat Botschaft von Trump an Nordkoreas Machthaber

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes eine Botschaft von Donald Trump an den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un übermittelt bekommen.Die Regierung bestätigte am Sonntag einen CNN-Bericht, nach dem die Botschaft bei einem nächsten Korea-Gipfel überreicht werden solle.CNN hatte am Freitag unter Berufung auf mehrere Quellen in Südkorea berichtet, dass die Botschaft Bedeutsames enthalte, das zu etwas Positivem für den USA-Nordkorea-Gipfel führen müsse.Der Sender machte zwar nicht deutlich, auf welchem Wege Moon die Botschaft erhielt. Doch wurde diese offenbar während seines Besuchs im Weißen Haus am 11. April übermittelt.