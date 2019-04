Innerkoreanisches Südkorea will erstes Jubiläum von Korea-Gipfel in Panmunjom feiern

Südkorea will anlässlich des ersten Jubiläums des ersten Gipfels zwischen Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am 27. April im Waffenstillstandsort Panmunjom eine Kultur- und Kunstveranstaltung durchführen.



Das Vereinigungsministerium teilte mit, ab 19 Uhr am Samstag in Panmunjom eine Friedensveranstaltung abzuhalten. Dazu würden 500 Menschen aus dem In- und Ausland, darunter Bürger, Vertreter von Regierung, Parlament und Kultur- und Kunstbereich, ausländische Diplomaten sowie Vertreter des UN-Kommandos und des Waffenstillstandskomitees eingeladen.



Geplant sind Aufführungen von Künstlern aus Südkorea, den USA, Japan und China, um das erste Jubiläum der Erklärung von Panmunjom zu feiern.



Es steht bisher nicht fest, ob Nordkoreaner daran teilnehmen werden.



Moon und Kim hatten am 27. April letzten Jahres im Haus des Friedens auf der südkoreanischen Seite in Panmunjom Spitzengespräche geführt und die Erklärung von Panmunjom für Frieden, Wohlstand und Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel bekannt gegeben.