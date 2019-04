Nordkoreas Vizeaußenministerin Choe kritisiert US-Sicherheitsberater Bolton

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Vizeaußenministerin Choe Son-hui hat den Nationalen Sicherheitsberater der USA, John Bolton, scharf kritisiert.Anlass ist Boltons Äußerung, dass die USA vor einem dritten Nordkorea-USA-Gipfel ein echtes Anzeichen sehen müssten, dass Nordkorea seine Atomwaffen aufgeben werde.Bolton sollte als Nationaler Sicherheitsberater des Weißen Hauses begreifen, welche Gespräche zwischen führenden Beamten Nordkoreas und der USA in Bezug auf den dritten Gipfel geführt würden, sagte Choe am Samstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur KCNA.Boltons Äußerungen klängen unattraktiv und dumm, sagte Choe sogar.Die Kritik erfolgte, nachdem der Generaldirektor für US-Angelegenheiten im nordkoreanischen Außenministerium am 18. April die USA aufgefordert hatte, Außenminister Mike Pompeo von künftigen Verhandlungen mit Nordkorea auszuschließen.