Details zu Nordkorea-Russland-Gipfel werden möglicherweise heute bekannt gegeben

Photo : YONHAP News

Die russische Regierung wird möglicherweise am heutigen Montag den konkreten Termin und Ort des geplanten Nordkorea-Russland-Gipfels bekannt geben.Moskau gab letzte Woche bekannt, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin noch im April in Russland erwartet werde.Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass das Treffen an der Far Eastern Federal University in Wladiwostok stattfinden werde. Dort wurden viele wichtige internationale Veranstaltungen abgehalten, darunter ein APEC-Gipfel. Kim Chang-son, de facto Stabschef von Kim Jong-un, besichtigte die Universität am Sonntag.Kim Jong-un wird sehr wahrscheinlich mit dem Zug nach Russland reisen. Es wird davon ausgegangen, dass er am 24. April in Russland eintrifft und am 25. April mit Putin zu Gesprächen zusammenkommt.