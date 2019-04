Internationales US-Behörden klagen Eindringling in nordkoreanische Botschaft in Spanien an

Die US-Justizbehörden haben einen der Eindringlinge in die nordkoreanische Botschaft in Spanien im Februar angeklagt.



Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Sonntag (Ortszeit). Ein koreanischstämmiger US-Amerikaner namens Christopher Ahn sei am 18. April in seinem Privathaus in Los Angeles von Agenten der Bundesermittlungsbehörde der USA festgenommen worden.



Ahn ist Mitglied der anti-nordkoreanischen Organisation Free Joseon, die sich zum Überfall auf die Botschaft bekannt hatte.



Laut AP stellte die spanische Polizei im Zuge der Ermittlungen zu dem Fall Ahns Identität fest und erwirkte einen internationalen Haftbefehl. Es ist nicht bekannt, welcher Verdacht gegen Ahn erhoben wurde.



Spanischen Gerichtsdokumenten zufolge hätten die Eindringlinge damals den nordkoreanischen Diplomaten So Yun-sok aufgefordert, Nordkorea den Rücken zuzukehren, so AP. Insgesamt zehn Menschen hatten die Botschaft überfallen.