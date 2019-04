BTS erreicht zum dritten Mal Platz eins der Billboard Album-Charts

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat zum dritten Mal Platz eins der Billboard Album-Charts erreicht.Billboard gab am Sonntag (Ortszeit) bekannt, dass das neue Album von BTS „Map of the Soul: Persona“ auf Platz eins in den Charts Billboard 200 rangiere. Das Magazin hatte angesichts der guten Verkaufszahlen bereits am 15. April angekündigt, dass das Album auf Platz eins der Charts landen werde.Laut Nielsen Music wurde das Album seit der Veröffentlichung am 12. April bis 19. April 230.000 Mal verkauft. Es wurden 196.000 Exemplare verkauft, 8.000 stellten die Umrechnung der Downloads in die Zahl verkaufter Exemplare dar, 26.000 die der Streamings. Billboard betrachtet das Herunterladen von zehn Titeln oder das Streaming von 1.500 Titeln als Kauf eines Albums.Billboard teilte mit, dass BTS weniger als elf Monate gebraucht habe, um drei Alben auf Platz eins der Billboard 200 zu bringen.