Internationales Japanisches Kriegsschiff nimmt unter umstrittener Flagge an Flottenparade in China teil

Die japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte haben ein Schiff unter der umstrittenen Flagge der aufgehenden Sonne zu einer Flottenparade in China entsandt.



China wird anlässlich des 70. Gründungsjubiläums seiner Seestreitkräfte am Dienstag in Qingdao eine internationale Flottenparade veranstalten. Hierfür trafen Kriegsschiffe aus vielen Ländern ein, darunter auch das japanische Geleitschiff Suzutsuki unter der Flagge der aufgehenden Sonne, die als Symbol von Japans Kriegsverbrechen gilt.



Japan hatte eine internationale Flottenparade vor Jeju im vergangenen Oktober boykottiert, weil Südkoreas Marine gefordert hatte, die Flagge nicht zu hissen.



Zur Parade in China schickte Südkorea ein Schiff, während das Land zur Flottenparade anlässlich des 60. Gründungsjubiläums der chinesischen Marine zwei Kriegsschiffe entsandt hatte. Die US-Marine bleibt der Parade fern.



Eine Hongkonger Zeitung vermutete hinter der Teilnahme des japanischen Kriegsschiffs an der Flottenparade die Absicht, die Beziehungen zwischen China und Japan zu verbessern, die Abneigung gegen die Flagge der aufgehenden Sonne abzuschwächen und Südkorea unter Druck zu setzen.