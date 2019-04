Sterbliche Überreste von Unabhängigkeitskämpfern aus Kasachstan zurückgeschickt

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat die sterblichen Überreste von Unabhängigkeitskämpfern bei seinem Besuch in Kasachstan übernommen.Moon besuchte am Sonntag eine Veranstaltung zur Übergabe der Gebeine von zwei Unabhängigkeitskämpfern. Die Feier fand kurz nach Moons Ankunft am Flughafen von Nur-Sultan statt. Südkoreas Staatsoberhaupt absolviert dort einen dreitägigen Staatsbesuch.Im Anschluss an die Zeremonie wurden die sterblichen Überreste von Gye Bong-woo und Hwang Woon-jeong mit der Maschine des Präsidenten nach Südkorea transportiert. Sie sollen heute in Südkorea eintreffen.Gye und Hwang hatten für die Unabhängigkeit Koreas von Japan gekämpft und waren in Kasachstan gestorben.Sie werden auf Nationalfriedhöfen neben ihren Ehefrauen bestattet.