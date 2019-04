Präsident Moon führt Gespräch mit Kasachstans Präsident Toqajew

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in kommt am heutigen Montag mit seinem kasachischen Amtskollegen Qassym-Schomart Toqajew zu einem Spitzentreffen zusammen.Wie verlautete, werde Moon dabei um die Kooperation für die Neue Nordpolitik der südkoreanischen Regierung und Unterstützung für den Denuklearisierungsprozess auf der koreanischen Halbinsel bitten.Moon wird sich zudem mit dem ersten Präsidenten Kasachstans, Nursultan Narsabajew, treffen, um sich über die Erfahrungen des zentralasiastischen Landes mit der nuklearen Abrüstung zu informieren.Bei einem Treffen mit Einwohnern koreanischer Abstammung in Almaty am Sonntag sagte Moon, dass Kasachstan ein vorbildliches denuklearisiertes Land sei und die Bemühungen der südkoreanischen Regierung für einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel aktiv unterstütze.Moon wird auch an einem Business Forum zwischen Südkorea und Kasachstan teilnehmen und eine Grundsatzrede halten. Darin wird er die Notwendigkeit des Ausbaus der wirtschaftlichen Kooperation zwischen beiden Regierungen und zwischen Unternehmen beider Länder betonen.Mit dem Besuchsprogramm in Kasachstan wird der Staatschef seine Zentralasienreise in drei Ländern einschließlich Turkmenistans und Usbekistans abschließen und am Dienstag die Heimreise antreten.