Südkorea will Nichtspeicher-Halbleiter, Biobranche und Zukunftsautos aktiv fördern

Photo : YONHAP News

Die Regierung will Nichtspeicher-Halbleiter, die Bioindustrie und Autos der nächsten Generation intensiv fördern.Das Präsidialamt und die Regierung bestimmten die drei Bereiche zu Industrien, die vorrangig gefördert werden.Das Präsidialamt geht davon aus, dass in diesen Branchen Südkorea die weltbeste oder eine entsprechend große Wettbewerbsfähigkeit besitzt und ein enormes Potenzial für die Schaffung von Arbeitsplätzen besteht. Daher würden sie bei dem von der Regierung angestrebten innovativen Wachstum federführend sein und die gesamte Volkswirtschaft in Schwung bringen.Ein leitender Beamter des Präsidialamtes sagte, Präsident Moon Jae-in glaube, dass sich die koreanische Wirtschaft auf dem Weltmarkt in einen Schrittmacher verwandeln müsse, anstatt führenden Nationen zu folgen. Die drei Bereiche würden gefördert, um koreanischen Unternehmen dabei zu helfen, in diesen Bereichen Vorreiter auf dem Weltmarkt zu werden.