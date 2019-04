Nationales Seoul wirbt anlässlich langer Feiertage um Touristen aus China und Japan

Angesichts anstehender langer Feiertage in Japan und China will die Stadt Seoul Touristen aus beiden Ländern anlocken.



In Japan dauert die sogenannte Goldene Woche vom 27. April bis 6. Mai, damit bisher am längsten. Denn der 30. April und der 1. Mai, an denen der amtierende Kaiser abdankt und sein ältester Sohn den Thron besteigt, wurden zu Feiertagen bestimmt.



In China hat man vom 1. bis 4. Mai Feiertage anlässlich des Ersten Mai. Die Stadtverwaltung erwartet, dass mehr chinesische Touristen Seoul besuchen würden, nachdem wegen des Konflikts um die Stationierung des Raketenabwehrsystems THAAD und Chinas Verbote für die koreanische Popkultur die Zahl der chinesischen Touristen deutlich zurückgegangen war.



Die Stadtverwaltung und die Seoul Tourismusorganisation bestimmten den Zeitraum vom 26. April bis zum 6. Mai zu einer Woche zur Begrüßung ausländischer Touristen und bereiten verschiedene Veranstaltungen vor.