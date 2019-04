Samsung verschiebt Präsentation von Galaxy Fold in Hongkong und Schanghai

Photo : KBS News

Samsung Electronics hat seine in Hongkong und Schanghai geplanten Medienveranstaltungen für die Präsentation des neuen Smartphone-Modells Galaxy Fold verschoben.Hintergrund sind Berichte über defekte Bildschirme. Samsung hatte vor dem Marktstart des faltbaren Smartphones Testexemplare an Journalisten und YouTuber in den USA verteilt. Einige von ihnen berichteten jedoch über Mängel des Bildschirms. Es hieß beispielsweise, dass sich nur zwei Tage nach der Nutzung das Display ausschalte oder flackere.Samsung nannte als Grund für die Probleme, dass Tester die Schutzschicht des Bildschirms entfernt hatten, die eigentlich nicht entfernt werden sollte.Angesichts der gemeldeten Probleme verschob Samsung trotzdem die Veranstaltungen, die jeweils am Dienstag in Hongkong und am Mittwoch in Schanghai geplant waren.