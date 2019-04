Südkorea und Kasachstan wollen sich für Frieden in Korea sowie Zentralasien einsetzen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Kasachstan wollen künftig weiter für den Frieden und das Gedeihen auf der koreanischen Halbinsel sowie in Zentralasien eng zusammenarbeiten.Die Einigung gaben Südkoreas Staatspräsident Moon Jae-in und sein kasachischer Amtskollege Qassym-Shomart Toqajew nach ihrem Spitzentreffen in Nursultan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt.Moon sagte, Präsident Toqajew habe zugesichert, die Bemühungen der Seouler Regierung um den Frieden in Korea aktiv zu unterstützen. Die Erfahrungen mit der Denuklearisierung Kasachstans böten neue Ideen für die Lösung der Nuklearfrage auf der koreanischen Halbinsel.Südkoreas Präsident lobte zudem die Entwicklung des multilateralen Kooperationsforums zwischen Südkorea und den fünf zentralasiatischen Ländern, das im Oktober in der kasachischen Hauptstadt auf Ministerebene stattfinden werde.Mit dem Besuchsprogramm in Kasachstan wird der Staatschef seine Zentralasienreise in drei Ländern einschließlich Turkmenistans und Usbekistans abschließen und am Dienstag die Heimreise antreten.