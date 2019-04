Politik Seoul: Südkorea weist Japan auf militärisches Vorgehen gegen bedrohliche Aufklärungsflüge hin

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben zu Jahresanfang Japan darüber informiert, wie man im Falle eines erneuten bedrohlichen Flugs eines japanischen Aufklärungsflugzeuges vorgehen will.



Ein japanischer Aufklärer war in einer bedrohlich geringen Höhe geflogen, als ein südkoreanisches Kriegsschiff im vergangenen Dezember im Ostmeer ein nordkoreanisches Boot gerettet hatte. Japan hatte behauptet, dass der Aufklärer damals vom Feuerleitradar des Schiffs erfasst worden sei. Das südkoreanische Militär hatte die japanische Behauptung zurückgewiesen.



Angesichts des eskalierenden Streits hatte das Verteidigungsministerium in Seoul im Januar einen japanischen Militärattaché einbestellt und Protest erhoben. Damals hatte das Ressort erläutert, wie das südkoreanische Militär in einem ähnlichen Fall vorgehen wolle.



Eine japanische Zeitung schrieb am Montag, das südkoreanische Verteidigungsministerium habe damals der japanischen Regierung mitgeteilt, ein Feuerleitradar einsetzen zu wollen, sollte sich ein japanisches Militärflugzeug bis zu rund 5,5 Kilometer einem südkoreanischen Kriegsschiff nähern.



Das südkoreanische Verteidigungsministerium äußerte starkes Bedauern über die Veröffentlichung des Inhalts eines Treffens hinter verschlossenen Türen. Das Ressort betonte, dass der Medienbericht nicht der Wahrheit entspreche. Das Ministerium habe gewarnt, dass man für den Schutz eines Kriegsschiffs und der Besatzung vor dem Einsatz eines Verfolgungsradars eine Warnung aussenden könne, sollte ein japanischer Aufklärer in einer Entfernung von weniger als drei Seemeilen oder 5,5 Kilometern einen bedrohlichen Flug in einer niedrigen Höhe unternehmen.



Wie verlautete, habe Japan bei einem jüngsten militärischen Arbeitsgespräch Südkorea aufgefordert, eine solche Position zurückzunehmen.