Nordkoreas Medien: Kim Jong-un besucht bald Russland

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Staatsmedien haben am Dienstag bekannt gegeben, dass Machthaber Kim Jong-un bald Russland besucht.Das nordkoreanische Staatsfernsehen berichtete, dass Kim auf Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin bald nach Russland reisen werde.Die Nachrichtenagentur KCNA brachte ebenfalls eine Meldung über einen bevorstehenden Russland-Besuch Kims. Es sei ein Gespräch zwischen Kim und Putin geplant.Jedoch wurden weder der konkrete Besuchstermin noch der Ort genannt. Es wird erwartet, dass Kim am Mittwoch in Wladiwostok eintreffen wird, sollte er noch am heutigen Dienstag in Pjöngjang aufbrechen.Russische Medien berichteten unter Berufung auf mehrere Quellen, dass das Gipfeltreffen offenbar am Donnerstag an der Far Eastern Federal University auf der Insel Russki vor Wladiwostok stattfinden werde.Das Treffen zwischen Kim und Putin wird das erste nordkoreanisch-russische Spitzentreffen seit dem Gipfel zwischen dem verstorbenen Staatsführer Kim Jong-il und dem damaligen Präsidenten Dimitri Medwedew im Jahr 2011 sein. Es wäre das erste Treffen zwischen Kim Jong-un und Putin.