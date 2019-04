Präsident Moon kehrt heute von Zentralasienreise zurück

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in kehrt am Dienstag von seiner achttägigen Zentralasienreise zurück.Moon stattete seit dem 16. April Staatsbesuche in Turkmenistan, Usbekistan und Kasachstan ab.Zu den Ergebnissen der Reise sagte der Vizechef des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, Kim Hyun-chong, Präsident Moon habe sich die feste Unterstützung der Staatschefs der drei zentralasiatischen Länder für die Neue Nordpolitik der Republik Korea gesichert. Im Anschluss an seine diplomatischen Bemühungen um die Neue Südpolitik auf seiner Südostasienreise im März habe der Staatschef den praktischen Horizont der Diplomatie Südkoreas und den Markt erweitert.Der Präsident habe sich um die Unterstützung der Länder bemüht, damit südkoreanische Unternehmen den Zuschlag für 24 dortige Projekte im Wert von 13 Milliarden Dollar erhalten können. Außerdem habe Usbekistan Kooperationsprojekte im Wert von zwölf Milliarden Dollar vorgeschlagen, und Kasachstan Projekte im Wert von 3,2 Milliarden Dollar, hieß es weiter.