Photo : KBS News

Der koreanische Film „Door Lock“ ist bei einem Filmfestival in Brüssel ausgezeichnet worden.Der Film von Regisseur Lee Kwon habe beim 37. Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF) den Preis für den besten Film im Thriller-Wettbewerb gewonnen, teilte das Koreanische Kulturzentrum in Brüssel mit.BIFFF zählt zu den drei größten Filmfestivals für Fantasyfilme in der Welt.Beim diesjährigen BIFFF wurden 97 Filme gezeigt, darunter elf Streifen aus Südkorea.