Koreanische Forscher entwickeln preiswerten Katalysator für Herstellung von Wasserstoff

Koreanische Forscher haben einen Katalysator für eine preiswerte Herstellung von Wasserstoff in großen Mengen entwickelt.Es handelt sich um eine Technologie, mit der über 30 Mal mehr Wasserstoff als mit einer herkömmlichen Methode erzeugt werden kann.Sollte der Photokatalysator Titandioxid mit Licht bestrahlt werden, entsteht durch eine chemische Reaktion mit Wasser Wasserstoff. Ein Forscherteam nutzte Kupfer für den Photokatalysator, dadurch konnte 33 Mal mehr Wasserstoff verglichen mit einem herkömmlichen Katalysator erzeugt werden.Der Photokatalysator aus Kupfer weist eine so hohe Leistung wie ein Photokatalysator aus Platin auf, der bisher am effizientesten war. Kupfer ist jedoch leichter erhältlich und preiswerter.Es wird erwartet, dass die Forschungsergebnisse zur Belebung der Wasserstoffwirtschaft beitragen werden.Die Forschungsergebnisse wurden in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift „Nature Materials“ veröffentlicht.