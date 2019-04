IOC-Mitglied Ryu ins Exekutivkomitee von ITTF gewählt

Photo : YONHAP News

Ryu Seung-min, Olympiasieger im Tischtennis, ist ins Exekutivkomitee der International Table Tennis Federation (ITTF) aufgenommen worden.Ryu wurde bei der Vollversammlung des Dachverbands der nationalen Sportverbände für Tischtennis am Montag (Ortszeit) in Budapest einstimmig ins Komitee gewählt. Ryu ist derzeit Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).Die Amtszeit dauert bis 2024 so wie die der IOC-Mitgliedschaft.Ryu gewann bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen die Goldmedaille im Herren-Einzel.