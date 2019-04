Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Donnerstag fester geschlossen.Der Leitindex Kospi gewann 0,17 Prozent auf 2.220,51 Zähler. Laut Analysten hätten sich die Anleger vor der Berichtssaison zurückgehalten.Der Hauptindex habe sich in einer engen Spanne bewegt, da die Anleger auf die Zahlen großer Unternehmen zum Auftaktquartal warten würden, sagte Yoo Myoung-gan von Mirae Asset Daewoo.