Nordkoreas Machthaber bricht nach Russland auf

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist für ein Spitzentreffen mit Präsident Wladimir Putin nach Russland aufgebrochen.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass Kim am frühen Mittwochmorgen mit einem Sonderzug aufgebrochen sei.Laut KCNA wurde Kim von den Vizevorsitzenden der Arbeiterpartei, Kim Pyong-hae und O Su-yong, Außenminister Ri Yong-ho, dem Generalstabschef der Armee Ri Yong-gil sowie Vizeaußenministerin Choe Son-hui begleitet. KCNA erwähnte nicht, ob Kims Gattin Ri Sol-ju mitreiste.Es wird erwartet, dass Kim am späten Mittwochnachmittag in Wladiwostok eintreffen wird.Der Kreml hatte zuvor bekannt gegeben, dass Kim und Putin am Donnerstag in Wladiwostok Spitzengespräche führen würden. Wichtigstes Anliegen werde eine politisch-diplomatische Lösung der Frage der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sein.Kim und Putin würden zuerst zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammenkommen, danach würden ein Treffen in einem erweiterten Kreis und ein offizielles Bankett folgen. Es sei nicht geplant, im Anschluss an die Gespräche ein Papier zu unterzeichnen oder eine Erklärung bekannt zu geben. Eine gemeinsame Erklärung werde weder überprüft noch geplant, hieß es.Kim wird voraussichtlich nach dem Gipfel einen oder zwei weitere Tage in Wladiwostok bleiben.