Tokio bittet um Wiederaufnahme von Import von Fischereiprodukten – Seoul weist Bitte ab

Photo : YONHAP News

Japan hat Südkorea vergeblich gebeten, dessen Importverbot für Fischereiprodukte aus Fukushima und der Umgebung zu lockern und abzuschaffen.Der für Asien und Ozeanien zuständige Generaldirektor des japanischen Außenministeriums, Kenji Kanasugi, habe bei einem Treffen mit dem Generaldirektor für Nordostasien im südkoreanischen Außenministerium Kim Yong-kil, am Dienstag in Tokio die entsprechende Forderung unterbreitet, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo. Kim habe jedoch gesagt, dass die Forderung nicht akzeptiert werden könne.Das Berufungsgremium der Welthandelsorganisation hatte am 11. April Südkoreas Importverbot für Fischereiprodukte aus acht japanischen Präfekturen für angemessen gehalten und somit das Urteil einer unteren Instanz gekippt. Angesichts der AKW-Katastrophe in Fukushima im Jahr 2011 hatte Südkorea im September 2013 Importe von Fischereiprodukten aus acht Präfekturen einschließlich Fukushimas verboten.Hinsichtlich der südkoreanischen Gerichtsurteile für die Entschädigung von Opfern der Zwangsrekrutierung zur japanischen Kolonialzeit forderte Kanasugi, dass sich die südkoreanische Regierung einmischen sollte, damit japanische Unternehmen keine Schäden erleiden würden. Kim habe keine konkrete Antwort gegeben, so Kyodo.Der Oberste Gerichtshof in Südkorea hatte in letzter Zeit zu mehreren Entschädigungsklagen früherer Zwangsarbeiter geurteilt, dass die verklagten japanischen Unternehmen ihnen Entschädigung zahlen müssten. Die japanische Regierung und die Unternehmen lehnen es jedoch ab, den Urteilen nachzukommen. Die japanische Regierung forderte gemäß einem bilateralen Abkommen über Ansprüche von 1965 die südkoreanische Regierung zu offiziellen Diskussionen auf.